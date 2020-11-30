В Госавтоинспекции назвали самые популярные нарушения среди москвичей
30 ноября 2020, 17:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
В столичном управлении ГИБДД назвали семь самых популярных нарушений правил дорожного движения среди московских водителей.
Больше всего административных штрафов автомобилисты в столице получили за превышение скорости от 20 до 40 км/ч. Далее следует несоблюдение требований знаков или разметки, на третьем месте нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части без выезда на сторону встречного движения или движение по обочине.
В топ нарушений также попали движение или остановка на выделенной полосе для общественного транспорта, поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки, пересечение стоп-линии и непропуск пешеходов.
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