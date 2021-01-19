Forbes: появление у России ядерных «Посейдонов» заставит ее потенциальных врагов опасаться агрессивных шагов против Москвы

Появление у Российской Федерации ядерных подводных беспилотников «Посейдон» заставит ее потенциальных врагов опасаться агрессивных шагов против Москвы. Соответствующая точка зрения содержится в материале, размещенном на страницах американской прессы, пишут отечественные интернет-СМИ.
Как сообщает «ПолитРоссия», журнал Forbes привел информацию, по которой в РФ планируют построить базу для тридцати «Посейдонов». В процитированной публикации американского издания высказано предположение, согласно которому российское руководство верит в то, что данные аппараты способны сыграть значимую роль в возможной ядерной войне.
Forbes назвал «Посейдон» «гротескной роботизированной подводной лодкой “судного дня”», при этом отметив, что появление данного оружия у РФ заставит потенциальных врагов страны опасаться агрессивных действий в отношении Москвы.
Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Sohu написал, что у Токио не осталось шансов завладеть российскими Курилами.