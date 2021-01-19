ЦБ: Отток капитала из России за год вырос вдвое

19 января 2021, 19:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В Банке России сообщили, что чистый отток капитала из России за 2020 год составил 47,8 млрд долларов.
«Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам 2020 года сложилось в размере 47,8 млрд долларов против 22,1 млрд годом ранее», – говорится в сообщении регулятора.
Согласно материалам ЦБ, в прошлом году основной формой чистого кредитования остального мира частным сектором выступало сокращение внешних обязательств, сформированное в близкой пропорции банками и прочими секторами.
Ранее сообщалось, что в России зафиксирован рост спроса на наличные деньги.
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