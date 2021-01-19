ЦБ: Отток капитала из России за год вырос вдвое

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19 января 2021, 19:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Банк России. Фото: сайт ЦБ РФ

В Банке России сообщили, что чистый отток капитала из России за 2020 год составил 47,8 млрд долларов.

«Сальдо финансовых операций частного сектора по итогам 2020 года сложилось в размере 47,8 млрд долларов против 22,1 млрд годом ранее», – говорится в сообщении регулятора.

Согласно материалам ЦБ, в прошлом году основной формой чистого кредитования остального мира частным сектором выступало сокращение внешних обязательств, сформированное в близкой пропорции банками и прочими секторами.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован рост спроса на наличные деньги.