Следком установил предполагаемых исполнителей убийства криминального авторитета Япончика
19 января 2021, 18:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Следственный комитет назвал имена предполаагаемых убийц вора в законе Вячеслава Иванькова.
По версии следствия, убийство совершили Астамур Бутба и Нугзар Папава, которые ранее были заочно арестованы судом. У обоих фигурантов есть двойное гражданство – России и Абхазии. Сейчас они, по данным СК, находятся на территории Абхазии.
Следователи предполагают, что именно Бутба в июле 2009 года выстрелил из снайперской винтовки из грузового автомобиля в Иванькова, выходившего из ресторана «Тайский слон» в Москве. Его сообщник Папава прикрывал отход киллера и был готов открыть стрельбу в преследователей из автомата Калашникова.
Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый в убийстве криминального авторитета Япончика.
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