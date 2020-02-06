Задержан подозреваемый в убийстве криминального авторитета Япончика

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6 февраля 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Следственный комитет РФ сообщил о задержании одного из соучастников нападения на Вячеслава Иванькова – известного криминального авторитета Япончика.

Следователи при содействии Московского угро задержали Муртази Шаданию, которому уже предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

«По версии следствия, в 2009 году Шадания в составе организованной группы совершил убийство Иванькова, занимавшего в тот момент высшее положение в преступной иерархии и относившегося к категории так называемых «воров в законе», – говорится в сообщении Следкома.

Шадании была отведена роль наблюдателя за Иваньковым, он же должен выбрать места убийства. Кроме того, он обеспечил транспортировку оружия в Москву, из которого стреляли в жертву.

В Следкоме также сообщили, что в день нападения – 28 июля 2009 года около одного из столичных ресторанов, обвиняемый в числе других соучастников наблюдал за прилегающими к месту преступления территориями. Таким образом, он обеспечивал безопасность участников убийства. Покушение на Иванькова было совершено из снайперской винтовки СВД.

Ранее сообщалось об убийстве на Украине «преемника» Япончика.