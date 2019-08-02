На Украине убит криминальный авторитет Алексей Петров. Преступление было совершено во дворе его собственного дома. Оно попало на видео, снятое камерой наружного наблюдения.

В криминальном мире он был известен, как Леня Хитрый. Преступники зашли к нему домой. Какой конфликт между ними произошел пока не известно. В какой-то момент Леню Хитрого гости начали избивать.

Убийцы догнали Петрова во дворе. В дальнейшем действия начали разворачиваться возле машины. Один схватил Леню Хитрого за руку. Второй в этот момент наносил удары.

Убийцы завели свою жертву за автомобиль. Что происходило дальше не видно. Полиция нашла погибшего в луже крови. Он получил несколько ударов ножом.

Леня Хитрый был хорошо известен в криминальном мире. Его называли преемником известнейшего авторитета Япончика (Вячеслава Иванькова), который был убит в 2009 году.