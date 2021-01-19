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Гумерова объяснила, почему отложено рассмотрение закона о дистанционном образовании

, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Гумерова объяснила, почему отложено рассмотрение закона о дистанционном образовании
Лилия Гумерова. Фото: сайт СФ

Поток недостоверной информации стал одной из причин беспокойства родительского и профессионального сообществ по поводу разрабатываемого закона о дистанционном образовании.

Об этом заявила глава комитета по образованию и науке Совета Федерации Лилия Гумерова. По ее словам, специалисты изучили социальные сети и «пришли к пониманию того, что зачастую внедрялись в эти сети совсем не родители и искусственно подвергали систему образования, в том числе и наш законопроект, потоку фейковых новостей».

Сенатор отметила, что родители, столкнувшись с множеством проблем в период пандемии, выступили резко против проекта о дистанционном обучении, поэтому обсуждение соответствующего законопроекта решено отложить.

«Мы видим и часть своей ответственности, – что до родительского сообщества и педагогического мы не донесли в полной мере суть законопроекта», – отметила Гумерова.

Ранее глава Минпросвещения Кравцов заверил, что очное обучение дистанционным не заменят.

ДВа

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