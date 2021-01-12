Глава Минпросвещения Кравцов заверил, что очное обучение дистанционным не заменят

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12 января 2021, 14:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пресс-служба Кремля

В. Путин и М. Кравцов, фото с сайта Кремля

Министр просвещения Сергей Кравцов 12 января на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что дистанционное обучение никогда не заменит традиционное.

Глава ведомства в ходе рабочей встречи с Путиным рассказал, что переход на дистанционное, домашнее обучение - это была вынужденная мера в 2020 году, когда из-за эпидемии коронавирусной инфекции школы были переведены на обучение в онлайн режиме. Дистанционное обучение, как он подчеркнул, вводилось с целью "сохранить здоровье учителей и учеников".

Кравцов отметил, что с 1 сентября школы вернулись к традиционному обучению, и в настоящее время, если возникает необходимость, школы точечно вводят формат дистанционного обучения.

Он подчеркнул, что была создана цифровая образовательная среда, которая дополняет традиционное обучение, отвечает на вызовы и усиливает классическое образование. Цифровая образовательная среда включает отечественную систему видеоконференцсвязи, чтобы отказаться от зарубежных аналогов, отечественную социальную сеть для общения учеников, родителей, учителей. Весь контент в цифровой образовательной среде проверен, соответствует федеральным государственным стандартам и проверяется экспертами.