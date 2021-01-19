В Минфине РФ посчитали, во сколько обошлась реализация нацпроектов

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19 января 2021, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: сайт ГД

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов за 2020 год, по предварительным данным, исполнены на 2,149 трлн рублей. Такие данные представил Минфин РФ.

В сообщении министерства уточняется, что «достаточно высокий уровень исполнения расходов отмечается практически по всем нацпроектам». При этом лидером является нацпроект «Жилье и городская среда», по которому в прошлом году было израсходовано 99,7% плановых бюджетных назначений. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в транспортной части исполнен на 99,4%, нацпроект «Наука» – на 99,2%.

Менее чем на 90% расходы в прошлом году были исполнены только по нацпроекту «Образование» – они составили 86,4% от годового плана. На предпоследнем месте рейтинга расходы по проекту «Здравоохранение», которые составили 96,2% от плана на 2020 год.

Самые низкие показатели исполнения внутри данного нацпроекта Минфин отмечает по проекту «Социальная активность» с расходами в 64,6% годового плана и «Социальные лифты для каждого» с расходами на уровне 77,3% годовых назначений. При этом средства по федеральному проекту «Новые возможности для каждого» освоены на 100%.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал решение S&P по сохранению рейтинга России.