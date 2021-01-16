Глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал решение S&P по сохранению рейтинга России

Министр финансов РФ Антон Силуанов оценил решение международного агентства S&P Global Ratings о сохранении рейтинга России. S&P подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-". Прогноз агентства по нашей стране — стабильный.
По словам главы Минфина, это решение учитывает эффективность мер российского правительства по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года.
Как отметил Силуанов, прошлый год продемонстрировал, что "консервативное бюджетное планирование, механизм бюджетного правила и проводимая Банком России денежно-кредитная политика являются залогом устойчивости российской экономики в условиях внешних шоков".
Министр подчеркнул важность этого в ситуации, когда более половины государств мира в прошлом году столкнулись с понижением рейтинга.
Международное рейтинговое агентство S&P сообщило что, при президенте США, демократе Джозефе Байдене в отношении России могут быть введены только умеренные новые санкции.