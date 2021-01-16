S&P оценило антироссийские санкции США при Байдене
16 января 2021, 07:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
При президенте США, представителе Демократической партии Джозефе Байдене в отношении России могут быть введены только умеренные новые санкции.
Международное рейтинговое агентство S&P сообщило, что, "одним из основных допущений базового сценария остается предположение о том, что российская экономика и финансовая система смогут справиться со стрессовыми ситуациями, обусловленными умеренным ужесточением санкций".
По данным S&P, доказательством этого является "повышение устойчивости России к стрессовым ситуациям, продемонстрированным в 2020 году и в периоды предыдущих кризисов".
В докладе агентства говорится: "Это обусловлено макроэкономическими реформами, включающими введение консервативной бюджетной конструкции, а также режимов гибкого обменного курса и таргетирования инфляции".
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