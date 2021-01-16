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Авиасообщение еще с четырьмя странами возобновит Россия с 27 января

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]

Авиасообщение еще с четырьмя странами возобновит Россия с 27 января
самолет, фото: pixabay.com

Россия с 27 января возобновляет пассажирское авиасообщение с четырьмя государствами. Будет восстановлено сообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, сообщили в оперативном штабе.

Такое решение принято с учетом эпидемиологической обстановки в этих странах. По 2 раза в неделю будут осуществляться рейсы Москва — Ханой, Москва — Дели, Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки. При этом рейсы Москва — Доха будут выполняться 3 раза в неделю.

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля.

НС

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