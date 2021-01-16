Митрополит Иларион советует отказаться от крещенских купаний

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16 января 2021, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Россия 24»

крещенское купание, фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион посоветовал отказаться от крещенских купаний в период пандемии COVID-19. Никакие грехи таким образом не смываются, это просто народное проверье.

Люди совершают это погружение в ледяную воду по собственной инициативе. Митрополит Иларион отметил, что сам это делать не собирается. Сейчас, когда свирепствует коронавирус, многие перенесли это заболевание и ослаблены, поэтому он не рекомендует погружаться в прорубь.

Ранее Патриарх Кирилл сравнил неверие в коронавирус с неверием в Бога.