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Митрополит Иларион советует отказаться от крещенских купаний

, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Россия 24»

Митрополит Иларион советует отказаться от крещенских купаний
крещенское купание, фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион посоветовал отказаться от крещенских купаний в период пандемии COVID-19. Никакие грехи таким образом не смываются, это просто народное проверье.

Люди совершают это погружение в ледяную воду по собственной инициативе. Митрополит Иларион отметил, что сам это делать не собирается. Сейчас, когда свирепствует коронавирус, многие перенесли это заболевание и ослаблены, поэтому он не рекомендует погружаться в прорубь.

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НС

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