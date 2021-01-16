100 российских миротворцев в Нагорном Карабахе сделали прививки от коронавируса COVID-19

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16 января 2021, 08:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Минобороны РФ

Военные медики Российского миротворческого контингента (РМК) приступили к вакцинированию миротворцев на наблюдательных постах в Лачинском коридоре и вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе.

Около 100 российских миротворцев за сутки привились в Нагорном Карабахе от коронавирусной инфекции COVID-19.

В сообщении Министерства обороны РФ говорится, что в течение суток выездные бригады медиков РМК провели вакцинацию около 100 военнослужащих на трёх наблюдательных постах в Мартунинском и Мардакердском районах Нагорного Карабаха.

Всего в Карабах доставлено примерно две тысячи доз вакцины против коронавирусной инфекции.

Вакцинирование миротворцев из России в Карабахе планируется проводить в два этапа.

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