100 российских миротворцев в Нагорном Карабахе сделали прививки от коронавируса COVID-19
16 января 2021, 08:05[ «Аргументы Недели» ]
Военные медики Российского миротворческого контингента (РМК) приступили к вакцинированию миротворцев на наблюдательных постах в Лачинском коридоре и вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе.
Около 100 российских миротворцев за сутки привились в Нагорном Карабахе от коронавирусной инфекции COVID-19.
В сообщении Министерства обороны РФ говорится, что в течение суток выездные бригады медиков РМК провели вакцинацию около 100 военнослужащих на трёх наблюдательных постах в Мартунинском и Мардакердском районах Нагорного Карабаха. Всего в Карабах доставлено примерно две тысячи доз вакцины против коронавирусной инфекции.
Вакцинирование миротворцев из России в Карабахе планируется проводить в два этапа.
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