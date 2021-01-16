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100 российских миротворцев в Нагорном Карабахе сделали прививки от коронавируса COVID-19

, 08:05 [ «Аргументы Недели» ]

100 российских миротворцев в Нагорном Карабахе сделали прививки от коронавируса COVID-19
фото с сайта Минобороны РФ

Военные медики Российского миротворческого контингента (РМК) приступили к вакцинированию миротворцев на наблюдательных постах в Лачинском коридоре и вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе.

Около 100 российских миротворцев за сутки привились в Нагорном Карабахе от коронавирусной инфекции COVID-19. 

В сообщении Министерства обороны РФ говорится, что в течение суток выездные бригады медиков РМК провели вакцинацию около 100 военнослужащих на трёх наблюдательных постах в Мартунинском и Мардакердском районах Нагорного Карабаха.
Всего в Карабах доставлено примерно две тысячи доз вакцины против коронавирусной инфекции.

Вакцинирование миротворцев из России в Карабахе планируется проводить в два этапа.

Глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин ранее назвал сроки сохранения иммунитета после COVID-19

ИЧ

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