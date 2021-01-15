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Глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин назвал сроки сохранения иммунитета после COVID-19

, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин назвал сроки сохранения иммунитета после COVID-19
коронавирус, фото: pixabay.com

Иммунитет у переболевших коронавирусом держится от трех до пяти месяцев, потом начинает уходить. Об этом заявил Василий Акимкин на совещании с эпидемиологами у вице-премьера Татьяны Голиковой.

По его словам, уже даже после третьего месяца у переболевшего идет снижение уровня иммунитета. Поэтому важно, чтобы были не только антитела, но и клеточный иммунитет. Акимкин сослался на опыт сотрудников своего НИИ, часть которых переболела COVID-19 и теперь отслеживает состояние своего организма.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России при сравнительно невысоком уровне заболеваемости коронавирусом удалось наработать популяционный иммунитет.

НС

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