Киберпреступность в России выросла в 20 раз за семь лет

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15 января 2021, 22:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lenta.ru

Фото: сайт МВД

В России с 2013 года уровень киберпреступности возрос более чем в 20 раз и продолжает увеличиваться на данный момент. Об этом заявил руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК России Константин Комарда.

По его словам, сегодня каждое седьмое преступление в России совершается с помощью информационных технологий или в киберпространстве.

В октябре 2020 года сообщалось, что число преступлений, связанных с банковскими картами, увеличилось на 500 процентов с начала года, в МВД рост киберпреступности объясняли доверчивостью граждан, брешью в безопасности банковских систем и утечкой личных данных клиентов.

Ранее сообщалось, что большинство телефонных звонков пенсионерам совершают мошенники.