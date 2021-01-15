Киберпреступность в России выросла в 20 раз за семь лет
15 января 2021, 22:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: lenta.ru
В России с 2013 года уровень киберпреступности возрос более чем в 20 раз и продолжает увеличиваться на данный момент. Об этом заявил руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК России Константин Комарда.
По его словам, сегодня каждое седьмое преступление в России совершается с помощью информационных технологий или в киберпространстве.
В октябре 2020 года сообщалось, что число преступлений, связанных с банковскими картами, увеличилось на 500 процентов с начала года, в МВД рост киберпреступности объясняли доверчивостью граждан, брешью в безопасности банковских систем и утечкой личных данных клиентов.
Ранее сообщалось, что большинство телефонных звонков пенсионерам совершают мошенники.
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