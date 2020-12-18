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Аргументы Недели Криминал 13+

Большинство телефонных звонков пенсионерам совершают мошенники

, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Большинство телефонных звонков пенсионерам совершают мошенники

За последние несколько месяцев пандемии мошенники усилили атаку на пенсионеров. Преступники обещают пожилым гражданам компенсацию за приобретённые лекарственные средства и просят заплатить за оформление документов.

В столичной пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что злоумышленники представляются работниками банков, социальных учреждений. При этом ни один закон не обязывает сотрудников официальных структур звонить и предлагать льготы. За льготами у нас приходят сами, своими ногами. Оформить их также можно через сайт «Госуслуги» или непосредственно в налоговой службе. Специалисты объяснят алгоритм действий и составят перечень требуемых документов.

Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, составляет 120 тысяч рублей. Можно вернуть порядка 15 тысяч рублей. Компенсацию можно получить и у работодателя. Для этого в налоговой службе берётся специальное уведомление и предоставляется по месту работы. Возврат средств осуществляется в относительно короткий промежуток времени.

ПВ

Здоровье

Экологический обзор уходящего года

Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быль подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

Аргументы НеделиАвторы АН

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