Большинство телефонных звонков пенсионерам совершают мошенники

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18 декабря 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

За последние несколько месяцев пандемии мошенники усилили атаку на пенсионеров. Преступники обещают пожилым гражданам компенсацию за приобретённые лекарственные средства и просят заплатить за оформление документов.



В столичной пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что злоумышленники представляются работниками банков, социальных учреждений. При этом ни один закон не обязывает сотрудников официальных структур звонить и предлагать льготы. За льготами у нас приходят сами, своими ногами. Оформить их также можно через сайт «Госуслуги» или непосредственно в налоговой службе. Специалисты объяснят алгоритм действий и составят перечень требуемых документов.



Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, составляет 120 тысяч рублей. Можно вернуть порядка 15 тысяч рублей. Компенсацию можно получить и у работодателя. Для этого в налоговой службе берётся специальное уведомление и предоставляется по месту работы. Возврат средств осуществляется в относительно короткий промежуток времени.



