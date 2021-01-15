В ФАС России не видят основания для роста тарифов на мобильную связь

Аргументы Недели → Общество 13+

15 января 2021, 22:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсант

Фото: сайт ГД

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила об отсутствии оснований для роста тарифов на услуги связи на 15% в 2021 году.

В ведомстве отметили, что примут меры антимонопольного регулирования, если обнаружит экономически необоснованное повышение цен.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что надеяться на социальную ответственность сотовых операторов, которые давно уже стали гигантами-монополистами, вряд ли приходится – нужно менять законы.