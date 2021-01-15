Мишустин утвердил глав департаментов здравоохранения и соцразвития

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15 января 2021, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]

Здание правительства РФ. Фото: сайт правительства РФ

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении руководителей ещё двух вновь созданных структурных подразделений аппарата кабмина.

В должности директора департамента здравоохранения утверждён Игорь Каграманян, которые ранее был первым замминистра здравоохранения России. Департамент социального развития возглавил Сергей Вельмяйкин, руководивший департаментом здравоохранения и социального развития правительства.

Изменения в структуре аппарата правительства в рамках реформы госуправления Михаил Мишустин утвердил 12 января. Были упразднены три департамента: департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры.

Ранее Мишустин утвердил предельную численность госслужащих и фонд оплаты труда.