Мишустин утвердил предельную численность госслужащих и фонд оплаты труда

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал ряд документов о дополнительных параметрах реформы госаппарата, в том числе утвердил предельную численность госслужащих и фонд оплаты труда.
Правительство завершило подготовку нормативной базы для реформы госаппарата, по ее итогам Мишустин пописал постановление, действие которого распространяется на центральные аппараты и территориальные органы министерств и ведомств.
Премьер-министр объявил о реформе госаппарата в ноябре 2020 года. Реформу планируется завершить до 1 апреля 2021 года.
Отдельным документом утверждены изменения в структуре аппарата правительства. В нём появятся семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики.
Департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры будут упразднены.
Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразуется в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Кроме того, будет создано сводно-аналитическое управление правительства.
Документы опубликованы на сайте кабмина.