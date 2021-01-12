Мишустин утвердил предельную численность госслужащих и фонд оплаты труда

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12 января 2021, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство РФ

Михаил Мишустин, фото: Russian Government, globallookpress.com

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал ряд документов о дополнительных параметрах реформы госаппарата, в том числе утвердил предельную численность госслужащих и фонд оплаты труда.

Правительство завершило подготовку нормативной базы для реформы госаппарата, по ее итогам Мишустин пописал постановление, действие которого распространяется на центральные аппараты и территориальные органы министерств и ведомств.

Премьер-министр объявил о реформе госаппарата в ноябре 2020 года. Реформу планируется завершить до 1 апреля 2021 года.

Отдельным документом утверждены изменения в структуре аппарата правительства. В нём появятся семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики.

Департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры будут упразднены.

Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразуется в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Кроме того, будет создано сводно-аналитическое управление правительства.

Документы опубликованы на сайте кабмина.