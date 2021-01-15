Кудрин считает, что в России началась третья волна коронавируса
15 января 2021, 20:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что наступивший год будет ненамного легче прошедшего, потому что начинается третья волна пандемии коронавируса.
Он предполагает, что «она будет не слабее второй, как минимум, а может, и больше, поэтому расслабиться не удастся и благоприятного режима не будет». Поэтому правительству в наступившем году придется принимать новые меры поддержки.
Глава Счетной Палаты также отметил, что российские власти не должны забывать, что в стране сохраняется большое число бедных, что, в том числе, связано с ростом пандемии.
Ранее Кудрин заявил, что США уступили Китаю место первой по величине мировой экономики.
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