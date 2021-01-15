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Кудрин считает, что США уступили Китаю место первой по величине мировой экономики

, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Кудрин считает, что США уступили Китаю место первой по величине мировой экономики
Алексей Кудрин. Фото: сайт ГД

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что китайская экономика уже является крупнейшей в мире – в физическом объеме КНР производит товаров больше, чем США. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме.

Несмотря на то, что США фактически уступили Китаю место первой по величине мировой экономики, американский доллар будет использоваться в качестве основной резервной валюты еще 30−40 лет, считает Кудрин.

Он также отметил, что китайская валюта не станет мировой резервной валютой, потому что КНР «пока не обеспечивает свободу движения капитала».

Ранее сообщалось, что в России реорганизуют фонд, основанный Кудриным для поддержки Комитета гражданских инициатив.

ДВа

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