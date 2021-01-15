Кудрин считает, что США уступили Китаю место первой по величине мировой экономики
15 января 2021, 16:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что китайская экономика уже является крупнейшей в мире – в физическом объеме КНР производит товаров больше, чем США. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме.
Несмотря на то, что США фактически уступили Китаю место первой по величине мировой экономики, американский доллар будет использоваться в качестве основной резервной валюты еще 30−40 лет, считает Кудрин.
Он также отметил, что китайская валюта не станет мировой резервной валютой, потому что КНР «пока не обеспечивает свободу движения капитала».
Ранее сообщалось, что в России реорганизуют фонд, основанный Кудриным для поддержки Комитета гражданских инициатив.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.