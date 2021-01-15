Комитет ВОЗ по ЧС не одобряет требования вакцинации от COVID-19 при международных поездках
15 января 2021, 20:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в отношении пандемии коронавируса не считает нужным требование обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках.
Как отмечается в рекомендациях Комитета после его заседания, это требование вводить не надо, так как сейчас пока не ясно, насколько вакцинация снижает передачу коронавирусной инфекции.
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