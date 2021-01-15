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Комитет ВОЗ по ЧС не одобряет требования вакцинации от COVID-19 при международных поездках

, 20:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Комитет ВОЗ по ЧС не одобряет требования вакцинации от COVID-19 при международных поездках
багаж, фото: pixabay.com

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в отношении пандемии коронавируса не считает нужным требование обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках.

Как отмечается в рекомендациях Комитета после его заседания, это требование вводить не надо, так как сейчас пока не ясно, насколько вакцинация снижает передачу коронавирусной инфекции.

Ранее директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан заявил, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым, чем первый.

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