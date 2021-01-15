У переболевших коронавирусом людей появляются мысли о смерти. Последствие болезни или социальное напряжение?

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15 января 2021, 21:00 [ «Аргументы Недели» ]

У переболевших коронавирусом людей возникают суицидальные настроения - омский минздрав самоубийство пациента одной из городских больниц списал на последствия болезни. Вчера тело 47-летнего мужчины обнаружили рядом со зданием больницы МСЧ-11.

«Самоубийства заболевших или перенесших COVID-19 связаны не с социальными проблемами, а с физиологическими: нарушается работа головного мозга. Повышение суицидальных настроений у таких пациентов отмечают специалисты по всему миру», — цитирует ведомство местный портал ngs55.ru.

Это действительно не единственный случай - не хотят жить не только обычные пациенты, но и медики. Мы уже писали, у российского штамма COVID-19 очень мрачная побочная реакция – врачи падают из окон, а чиновники рапортуют о победах.

Однако, влияние короны на психическое здоровье людей отмечали и в ВОЗ. Вот только причины они называют совсем иные. По словам главы ВОЗ, люди испытывают больше стресса и тревоги из-за введенных коронавирусных мер, ограничивающих социальное взаимодействие. Но омским врачам виднее.