У российского COVID-19 странная побочная реакция: врачи падают из окон, а чиновники рапортуют об успехах в борьбе с коронавирусом

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3 мая 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели», Ирина Брайнина, Обозреватель отдела Общество ]

Нам всем по телевизору рассказывают, как мужественно врачи борются с коронавирусной инфекцией, демонстрируют цифры статистики и докладывают о победах на всех фронтах. О нехватке лекарств, переполненных стационарах, и отсутствии необходимых средств защиты мы читаем только в интернете. И то, власти уверяют, что все это фейк и саботаж «нерадивых медиков».

Но странная ситуация, у российского штамма COVID-19 какая-то очень странная и мрачная побочная реакция – врачи падают из окон. Врач скорой помощи Воронежской области Александр Шулепов выпал из окна Новоусманской больницы. У него был коронавирус, но в очень легкой форме и два последние теста были отрицательными, и доктора готовили к выписке. Но не тут-то было.

Он упал из окна так, что теперь находится в реанимации с переломом черепа и его состояние оценивается как «очень тяжелое». Не потому ли с ним случилось несчастье, что все 22 апреля Шулепов вместе со своим коллегой, фельдшером Александром Косякиным записал видео, в котором рассказали, что главврач заставляет их работать несмотря на то, что у Шулепова обнаружили коронавирус. Косякин также сообщил, что их не обеспечивают защитными костюмами и не тестируют на коронавирус.

А дальше медиков доставили в полицию и пригрозили уголовным делом о распространении фейков о коронавирусе. Шулепова заставили извиниться, мол на эмоциях был, каюсь.

Это не первый случай, когда медики падают из окон – самостоятельно или им помогают – этого мы точно не узнаем никогда. Недавно в Красноярске в реанимации скончалась и.о. главврача краевого госпиталя для ветеранов Елена Непомнящая, она тоже вышла в окно пятого этажа.

Местный телеканал сообщил, что трагедия произошла прямо во время селекторного совещания с главой краевого Минздрава Борисом Немиком, где «обсуждалось перепрофилирование одного из корпусов госпиталя на прием больных коронавирусом». Главврач выступала против этого из-за острой нехватки средств защиты и общей неподготовленности персонала медучреждения, однако изменить ничего не могла.

Непомнящей 47 лет, кандидат меднаук, замужем, двое сыновей. Начинала в скорой помощи, репутация незапятнанная: пациенты говорят об отзывчивом и честном специалисте, коллеги — о ее лидерских качествах, но мера выносливости у всех разная, и никто не знает, где сломается.

А ведь ломаются все чаще и чаще. 27 апреля немногие СМИ сообщили о «несчастном случае» с завотделением скорой медпомощи Звездного городка Натальей Лебедевой. Заведующая отделением скорой медицинской помощи Федерального медико-биологического агентства была госпитализирована с подозрением на коронавирус и тоже вышла из окна. Спасти ее не смогли.