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Выигравшая в Омске квартиру на голосовании пенсионерка оказалась председателем избирательной комиссии. Еще один лохотрон?

, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

Выигравшая в Омске квартиру на голосовании пенсионерка оказалась председателем избирательной комиссии. Еще один лохотрон?

Многие СМИ радостно написали, как вчера пенсионерка из Омска пришла на голосование по поправкам в Конституцию и выиграла квартиру, но все оказалось не так просто.

«Мурашки бегают, я в шоке! Конечно, я рада. У меня внучок, ему 11-й класс заканчивать. Надо учиться в городе, а мы в Лузино живем», — радостно вещала женщина, позируя в телекамеру.

А теперь главное – везучая омичка, выигравшая квартиру в рамках социальной акции «Мой регион», оказалась председателем участковой избирательной комиссии № 1352. Женщина не видит в этом ничего предосудительного. «Я же тоже избиратель! Проголосовала и взяла лотерейку. Я не специально, просто так выпало. Я даже не рада, потому что разговоров непонятно на какое время будет», - сказала Ганева в комментарии сайту НГС55.

Конечно, трудно поверить, что председатель УИК «по чистой случайности» стерла защитный слой именно на купоне с новой квартирой. Уж очень это похоже на новогодний лохотрон с миллиардом в «Столото».

БИ

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