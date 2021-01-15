Володин заявил, что США навязывают Европе покупку своей вакцины от коронавируса
15 января 2021, 16:42[ «Аргументы Недели» ]
Рынок вакцин должен быть открытым, чтобы любая страна, создавшая вакцину, могла ее поставлять другим. Об этом в телеэфире телеканала «Россия 24» заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
По его мнению, те, кто в Европе начинают самостоятельно закупать вакцину в России, в Китае, моментально следует решение европейских, общеевропейских международных структур, которые «начинают им запрещать спасать своих людей».
«Мы видим, что происходит в Европе, которой навязывают Соединенные Штаты Америки только свой продукт и никакой другой, но при этом заставляют вакцины от COVID-19 покупать и тем самым эту монополию пытаются удержать, для того чтобы на этом заработать», – заявил Володин.
Ранее Володин сообщил, что один депутат Госдумы находится в реанимации из-за коронавируса.
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