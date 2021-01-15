Чиновников будут наказывать за оскорбление граждан

Аргументы Недели → Общество 13+

15 января 2021, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

15 января вступают в силу поправки об административной ответственности чиновников за оскорбление граждан.

Предложено расширить понятие «оскорбление». Под это определение подпадает унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной (как действует сейчас), но и в иной «противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности» форме, сообщает думская пресс-служба. Наказывать чиновников будут рублем.

Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, «с хамством необходимо бороться, от кого бы оно ни исходило». По его словам, с чиновников, которые представляют власть, спрос больше. Он также отметил, что вместе с этим оскорбления и клевета недопустимы в социальных сетях.

«У нас сейчас социальные сети стали фактически теми же СМИ. И некоторые из них намного популярнее как раз за счет хайпа, за счет матерщины», – заявил спикер ГД.

Ранее в Госдуме рассказали, как будет работать закон о защите персональных данных.