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В Госдуме рассказали, как будет работать закон о защите персональных данных

, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме рассказали, как будет работать закон о защите персональных данных
Фото: сайт ГД

1 марта вступит в силу о дополнительной защите персональных данных россиян, за исключением отдельных положений. В соответствии с ним получение согласия на распространение этих данных «по умолчанию» не допускается.

Согласие на обработку данных может даваться непосредственно оператору персональных данных или через специальную информационную систему Роскомнадзора. В документе отмечается, что молчание или бездействие ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения.

Кроме того, операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей.

Ранее в Госдуму внесли поправки о госзащите сотрудников МВД и Росгвардии.

ДВа

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