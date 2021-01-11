В Госдуму внесли поправки о госзащите сотрудников МВД и Росгвардии
11 января 2021, 15:25[ «Аргументы Недели» ]
В Госдуму внесены поправки в закон о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.
«Также госзащиту при наличии оснований смогут получить любые сотрудники Службы внешней разведки и министерства обороны», – говорится в пояснительной записке к документу.
Сейчас госзащите подлежат прокуроры, следователи, сотрудники УИС, органов ФСБ, Следкома, органов госохраны, таможенных и налоговых органов, антимонопольных органов, федеральных органов госконтроля, финмониторинга и Счетной палаты РФ.
Ранее сообщалось, что сотрудников Росгвардии обязали представляться гражданам.
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