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В Госдуму внесли поправки о госзащите сотрудников МВД и Росгвардии

, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуму внесли поправки о госзащите сотрудников МВД и Росгвардии
Фото: сайт Госдума РФ

В Госдуму внесены поправки в закон о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.

«Также госзащиту при наличии оснований смогут получить любые сотрудники Службы внешней разведки и министерства обороны», – говорится в пояснительной записке к документу.

Сейчас госзащите подлежат прокуроры, следователи, сотрудники УИС, органов ФСБ, Следкома, органов госохраны, таможенных и налоговых органов, антимонопольных органов, федеральных органов госконтроля, финмониторинга и Счетной палаты РФ.

Ранее сообщалось, что сотрудников Росгвардии обязали представляться гражданам.

ДВа

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