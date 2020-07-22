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Сотрудников Росгвардии обязали представляться гражданам

, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]

Сотрудников Росгвардии обязали представляться гражданам
Росгвардейцы. Фото: сайт Госдумы РФ

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».

В соответствии с законом сотрудники войск национальной гвардии обязаны представляться гражданам, а также предъявлять по их требованию служебное удостоверение.

По словам соавтора закона Александра Хинштейна, несмотря на то что росгвардейцы нередко вместе с полицейскими несут совместное патрулирование, на них требование представляться не распространялось.

«Больше не возникнет вопросов, кто находится перед человеком – действительно представитель власти или клоун, купивший форму в соседнем ларьке», – заявил парламентарий.

ДВа

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