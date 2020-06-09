Сотрудники Росгвардии будут приносить присягу по-новому

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9 июня 2020, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]

Росгвардейцы. Фото: сайт Госдумы РФ

В Думу внесен законопроект, которым предлагается разрешить правовую коллизию и ввести для военнослужащих Росгвардии ведомственную присягу, текста которой до настоящего момента ведомство не имело.

Думский комитет по безопасности и противодействию коррупции, который внес на рассмотрение этот законопроект, рекомендовал принять его во втором чтении.

Авторы документа считают, что «принятие в торжественной обстановке на себя обязательств людьми, которых государство наделяет особыми правами и полномочиями, должно способствовать формированию у них высокого правового сознания».

Ранее сообщалось, что более 300 сотрудников Росгвардии заразились коронавирусом.