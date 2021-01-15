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Профессор Зиновьев призвал перенесших COVID-19 в любой форме отказаться от крещенских купаний

, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Профессор Зиновьев призвал перенесших COVID-19 в любой форме отказаться от крещенских купаний
купание в проруби, Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Профессор Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Евгений Зиновьев в пятницу призвал граждан, перенесших COVID-19 в любой форме, отказаться от крещенских купаний в этом году.

Зиновьев отметил, что всем гражданам, переболевшим коронавирусом нового типа, независимо от степени тяжести, лучше не окунаться в прорубь.

Профессор обратил внимание на то, что эпидемиологи, иммунологи и терапевты утверждают, что даже спустя несколько месяцев могут прослеживаться последствия от перенесенной коронавирусной инфекции. В частности, речь идет о нарушении функции дыхания, остаточных явлениях поражения легких, опасности возникновения тромбов, а также некоторых неврологических проявлениях.

ЕТ

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