Профессор Зиновьев призвал перенесших COVID-19 в любой форме отказаться от крещенских купаний
15 января 2021, 13:30[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Профессор Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Евгений Зиновьев в пятницу призвал граждан, перенесших COVID-19 в любой форме, отказаться от крещенских купаний в этом году.
Зиновьев отметил, что всем гражданам, переболевшим коронавирусом нового типа, независимо от степени тяжести, лучше не окунаться в прорубь.
Профессор обратил внимание на то, что эпидемиологи, иммунологи и терапевты утверждают, что даже спустя несколько месяцев могут прослеживаться последствия от перенесенной коронавирусной инфекции. В частности, речь идет о нарушении функции дыхания, остаточных явлениях поражения легких, опасности возникновения тромбов, а также некоторых неврологических проявлениях.
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