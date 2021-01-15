Москвичей в субботу ожидает снегопад

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15 января 2021, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Метеоновости

снегопад в Москве, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В грядущую субботу, 16 января, москвичей и гостей города ожидает снегопад. Согласно последней информации, предоставленной синоптиками, за сутки в столице может выпасть до 8 сантиметров снега.

Начало снегопада, по словам метеорологов, ожидается около полуночи, а максимальная интенсивность будет днем в субботу. Кроме того, в городе усилится ветер до 12-14 метров в секунду, на дорогах возникнут заносы. Не исключено, что за 24 часа в Москве выпадет от 4 до 8 сантиметров снега.

В дневные часы завтра столбики термометров в столице России будут показывать от минус 15 до минус 19 градусов.