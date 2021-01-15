В Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности

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15 января 2021, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Гидрометцентр

зима в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Утром в пятницу стало известно, что специалисты Гидрометцентра объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области до вечера субботы, 16 января. Предупреждение было сделано из-за гололедицы.

Согласно последней информации, погода в столичном регионе будет потенциально опасной для граждан. Синоптики уточнили, что предупреждение будет действовать до 23.00 субботы.

Автомобилистов призывают в связи с неблагоприятными погодными условиями соблюдать правила дорожного движения, не совершать резких маневров и держать дистанцию, а также помнить, что на скользкой дороге тормозной путь существенно увеличивается.