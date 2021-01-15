Синоптик Паршина рассказала, какая погода ждет москвичей в феврале

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина утром в пятницу, 15 января, рассказала в рамках разговора с журналистами, какая погода будет ожидать москвичей в феврале текущего года.
Людмила Паршина отметила, что в феврале осадков в Москве осадков может быть чуть больше нормы. Температура воздуха в столице России в среднем будет держаться в районе минус 6,7 градуса по Цельсию в дневное время, и от минус 7 до минус 12 в ночное.
Не исключено, однако, что иногда столбики термометров будут опускаться до минус 20 градусов ночью, и минус 15 днем.
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