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Синоптик Паршина рассказала, какая погода ждет москвичей в феврале

, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Синоптик Паршина рассказала, какая погода ждет москвичей в феврале
зима в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина утром в пятницу, 15 января, рассказала в рамках разговора с журналистами, какая погода будет ожидать москвичей в феврале текущего года.

Людмила Паршина отметила, что в феврале осадков в Москве осадков может быть чуть больше нормы. Температура воздуха в столице России в среднем будет держаться в районе минус 6,7 градуса по Цельсию в дневное время, и от минус 7 до минус 12 в ночное.

Не исключено, однако, что иногда столбики термометров будут опускаться до минус 20 градусов ночью, и минус 15 днем.

ЕТ

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