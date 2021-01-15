Глава Роспотребнадзора: Первые мутации коронавируса в России были еще в июне

Аргументы Недели → Общество 13+

15 января 2021, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

медик, фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили почти полторы тысячи мутаций новой коронавирусной инфекции. По ее словам, это абсолютно естественный процесс, поскольку «вирусы иначе не живут».

«Мы анализируем все, эти изменения … Первые находки с изменениями, аналогичными или похожими на британские, были еще в июне», - пояснила она.

Попова отметила, что принято решение вносить в базу о мутациях COVID-19 сведения от всех лабораторий, кто занимается секвенированием - определением аминокислотной или нуклеотидной последовательности ДНК и РНК. Она добавила, что никто не знает, когда закончится пандемия, но есть понимание, как развивается эпидпроцесс.