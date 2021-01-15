Глава Роспотребнадзора: Первые мутации коронавируса в России были еще в июне
15 января 2021, 11:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили почти полторы тысячи мутаций новой коронавирусной инфекции. По ее словам, это абсолютно естественный процесс, поскольку «вирусы иначе не живут».
«Мы анализируем все, эти изменения … Первые находки с изменениями, аналогичными или похожими на британские, были еще в июне», - пояснила она.
Попова отметила, что принято решение вносить в базу о мутациях COVID-19 сведения от всех лабораторий, кто занимается секвенированием - определением аминокислотной или нуклеотидной последовательности ДНК и РНК. Она добавила, что никто не знает, когда закончится пандемия, но есть понимание, как развивается эпидпроцесс.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.