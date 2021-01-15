За сутки в России скончались 555 пациентов с коронавирусом
15 января 2021, 11:15[ «Аргументы Недели» ]
Зв прошедшие сутки в России скончались 555 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие 24 часа 81 пациент с коронавирусом нового типа скончался в Москве, 72 – в Санкт-Петербурге, 29 – в Московской области. В общей сложности жертвами заболевания с начала пандемии в стране стали 64 495 человек.
Ранее сегодня стало известно, что за сутки на территории РФ зарегистрировали 24 715 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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