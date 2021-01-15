В России за сутки выявили 24 715 случаев заражения COVID-19

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15 января 2021, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

За минувшие сутки на территории России зарегистрировали 24 715 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом в пятницу сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, новые случаи заболевания были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 3 258 (13,2 процента) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 3 520 531 случай заболевания.