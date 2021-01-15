Краснодарский аэропорт закрыт из-за снегопада

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15 января 2021, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

самолет, pixabay.com

Аэропорт Краснодара было решено закрыть до 11.00 по московскому времени из-за сильного снегопада. В пресс-службе авиагавани уточнили, что в связи с выпавшим ночью снегом задержано 13 рейсов.

С полуночи Краснодар находился в эпицентре циклона, вследствие чего в городе был зафиксирован мощный снегопад. По состоянию на 8.10 по местному времени в городском аэропорту задержаны были 13 рейсов. В настоящий момент ведется интенсивная работа по расчистке и обработке специальными химическими реагентами взлетной полосы, рулежных дорожек, а также перрона.

Уточняется, что задерживаются вылеты самолетов в Москву, Сочи и Пермь.