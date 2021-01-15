Ректор РТУ МИРЭА Кудж предложил возмещать уплаченные несовершеннолетними предпринимателями налоги

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15 января 2021, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]

рубли, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж выдвинул идею возмещать уплаченные несовершеннолетними предпринимателями налоги, которые они по достижении совершеннолетия лет смогут потратить на образование.

Письмо с соответствующим предложением Станислав Кудж направил на имя руководителя ФНС Даниила Егорова.

Как сообщает RT, по мнению ректора РТУ МИРЭА, реализация предпринимательских проектов в подростковом возрасте показывает трудолюбие и инициативность молодых людей, что позже позволяет им качественнее применять свои знания и способности как в рамках личных бизнес-идей, так и в деятельности компаний будущих работодателей. Именно поэтому предпринимательская инициативность несовершеннолетних, как считает Кудж, должна максимально поощряться.

Он считает, что возмещение уплаченных юными предпринимателями налогов позволит не только стимулировать активность самых энергичных и самостоятельных ребят и развивать их способности, но также воспитывать их как законопослушных и ответственных налогоплательщиков.