Налоги с доходов граждан компенсируют государству падение цен на нефть

Аргументы Недели → Экономика 13+

12 января 2021, 11:40 [ «Аргументы Недели» ]

Серьёзный экономический кризис, коронавирус и падение спроса на углеводороды значительно сократили доходы в государственный бюджет. В Счётной палате России сообщили, что в прошлом году государство было вынуждено увеличить долю налогов, собираемых с людей. Эксперты не исключают, что увеличение налогообложения россиян усилит требовательность общества к системе расходования средств.



Аудиторы Счётной палаты напомнили, что средства от продажи углеводородов идут напрямую в федеральный бюджет, а налоги граждан перераспределяются в бюджеты субъектов. В Министерстве финансов полагают, что годовое увеличение налогообложения граждан на 8% создаст больше условий для развития экономики.



Дальнейшее сокращение нефтегазовых доходов, делает налогообложение россиян всё более важным источником средств для правительства. В кризисные годы граждане всегда несут на себе бремя казны, в то время как период роста нефтяной отрасли россияне расслабляются. Обычный человек не всегда знает принцип налогообложения. НДФЛ платится работодателем, и сумма налога не известна самому работнику. Точные цифры налоговых отчислений из своего дохода могут назвать только предприниматели, которые непосредственно столкнулись с новшествами налоговой системы.



