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Twitter открыл доступ к аккаунту вакцины «Спутник V» и объяснил причину блокировки: попытка доступа из США

, 22:23 [ «Аргументы Недели» ]

Twitter открыл доступ к аккаунту вакцины «Спутник V» и объяснил причину блокировки: попытка доступа из США

Twitter снял ограничение на доступ к аккаунту российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Была осуществлена попытка несанкционированного доступа из Соединенных Штатов (Вирджиния).

"Большое спасибо, Twitter! ", - написали в аккаунте вакцины и призвали подписываться. 

Аккаунт российской вакцины "Спутник V" в Twitter был сегодня заблокирован. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

НС

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