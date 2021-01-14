Twitter открыл доступ к аккаунту вакцины «Спутник V» и объяснил причину блокировки: попытка доступа из США

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14 января 2021, 22:23 [ «Аргументы Недели» ]

Twitter снял ограничение на доступ к аккаунту российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Была осуществлена попытка несанкционированного доступа из Соединенных Штатов (Вирджиния).

"Большое спасибо, Twitter! ", - написали в аккаунте вакцины и призвали подписываться.

Аккаунт российской вакцины "Спутник V" в Twitter был сегодня заблокирован. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).