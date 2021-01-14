Twitter заблокировал аккаунт вакцины «Спутник V»

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14 января 2021, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

Твиттер, фото: pixabay.com

Аккаунт российской вакцины "Спутник V" в Twitter был сегодня заблокирован. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Причины в настоящий момент выясняются.

При попытке обращения к адресу @sputnikvaccine появляется надпись на английском языке: "this account is temporarily restricted". Фонд просит своих подписчиков попросить Twitter восстановить аккаунт. В РФПИ отметили, что в аккаунте размещали «открытую и прозрачную» информацию о вакцине.