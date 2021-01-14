Власти Дагестана продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
14 января 2021, 14:58[ «Аргументы Недели» ]
Врио главы Дагестана Сергей Меликов продлил срок действия режима самоизоляции для граждан старше 65 лет до 28 января.
Кроме них под действие указа попали люди, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной системы.
Таким образом, согласно новому документу, срок самоизоляции для этих категорий граждан продлен с 15 по 28 января 2021 года. Последний раз режим самоизоляции в регионе продлевался с 31 декабря 2020 года по 14 января.
Ранее сообщалось, что в России число выявленных случаев коронавируса приближается к 3,5 миллионам.
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