Власти Дагестана продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

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14 января 2021, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Врио главы Дагестана Сергей Меликов продлил срок действия режима самоизоляции для граждан старше 65 лет до 28 января.

Кроме них под действие указа попали люди, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной системы.

Таким образом, согласно новому документу, срок самоизоляции для этих категорий граждан продлен с 15 по 28 января 2021 года. Последний раз режим самоизоляции в регионе продлевался с 31 декабря 2020 года по 14 января.

Ранее сообщалось, что в России число выявленных случаев коронавируса приближается к 3,5 миллионам.