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В России число выявленных случаев коронавируса приближается к 3,5 миллионам

, 12:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В России число выявленных случаев коронавируса приближается к 3,5 миллионам
Фото: сайт ГД

Число выявленных случаев коронавируса в России за сутки выросло на 24 763 и сейчас составляет 3 495 816.

Подтвержденные случаи новой коронавирусной инфекции выявлены в 85 регионах, «в том числе выявлено активно 3426 (13,8%) без клинических проявлений».

По данным федерального оперативного штаба, темп прироста заболеваемости составляет 0,7%.

Ранее депутат Нилов объяснил продление ограничений по коронавирусу в Москве.

ДВа

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