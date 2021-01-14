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Петербургские театры теперь могут заполнять залы наполовину

, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Петербургские театры теперь могут заполнять залы наполовину
Фото: pixabay.com

Театрам Санкт-Петербурга увеличили разрешенную норму заполняемости залов вдвое.

Согласно постановлению правительства города, теперь театры могут показывать спектакли при наполненности в 50% от общего количества зрительских мест. Помимо этого, в театрах продолжает действовать запрет на посещение театров группами детей до 16 лет.

Ранее из-за введенных в городе ограничений по коронавирусу театрам разрешалось наполнять зал только на четверть.

В документе говорится, что новая норма начнет действовать с 16 января. При этом для кинотеатров и концертных залов сохраняется норма в 25% от заполняемости.

Ранее губернатор Петербурга назвал эпидемическую ситуацию в городе непростой.

ДВа

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