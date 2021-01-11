Беглов назвал эпидемическую ситуацию в Петербурге непростой
11 января 2021, 21:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что в городе после новогодних праздников может произойти рост заболеваемости коронавирусом.
По его словам, эпидемическая ситуация в Петербурге остается непростой. Беглов отметил, что после окончания каникул город может столкнуться с подъемом заболеваемости и с ростом числа ежедневных госпитализаций.
Губернатор призвал горожан соблюдать все меры эпидбезопасности – от ношения масок до социальной дистанции.
Ранее сообщалось, что в Петербурге ожидают поставку 88 тысяч доз вакцины от коронавируса.
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