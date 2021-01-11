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Беглов назвал эпидемическую ситуацию в Петербурге непростой

, 21:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Беглов назвал эпидемическую ситуацию в Петербурге непростой
Александр Беглов. Фото: сайт администрации С-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что в городе после новогодних праздников может произойти рост заболеваемости коронавирусом.

По его словам, эпидемическая ситуация в Петербурге остается непростой. Беглов отметил, что после окончания каникул город может столкнуться с подъемом заболеваемости и с ростом числа ежедневных госпитализаций.

Губернатор призвал горожан соблюдать все меры эпидбезопасности – от ношения масок до социальной дистанции.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ожидают поставку 88 тысяч доз вакцины от коронавируса.

ДВа

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