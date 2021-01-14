ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Аксаков предполагает высокий спрос населения на цифровой рубль

, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Аксаков предполагает высокий спрос населения на цифровой рубль
Анатолий Аксаков. Фото: сайт ГД

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что спрос у населения на цифровой рубль будет высоким в случае его введения.

Он также отметил, что будущее именно за цифровыми валютами. Парламентарий заметил, что спрос будет высоким не только со стороны частных лиц, но и организаций.

По его словам, есть целая группа составляющих, которые обеспечивают привлекательность цифрового рубля, который станет вызовом для кредитных организаций.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что в будущем россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях.

ДВа

В мире

«Свободная пресса»: в связи с учениями НАТО и России в 2021-м мир окажется в шаге от последней войны человечества

Прогноз: мир окажется в шаге от последней войны человечества в 2021-м из-за учений НАТО и России

В связи с учениями Североатлантического альянса и Российской Федерации в 2021 году мир окажется в шаге от последней войны человечества. Соответствующая точка зрения содержится в публикации, размещенной в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью