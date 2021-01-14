Аксаков предполагает высокий спрос населения на цифровой рубль

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14 января 2021, 13:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Анатолий Аксаков. Фото: сайт ГД

Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что спрос у населения на цифровой рубль будет высоким в случае его введения.

Он также отметил, что будущее именно за цифровыми валютами. Парламентарий заметил, что спрос будет высоким не только со стороны частных лиц, но и организаций.

По его словам, есть целая группа составляющих, которые обеспечивают привлекательность цифрового рубля, который станет вызовом для кредитных организаций.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что в будущем россияне смогут получать пенсию в цифровых рублях.