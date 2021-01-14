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Глава Минздрава РФ заявил об увеличении поставок вакцины от коронавируса в регионы

, 13:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Глава Минздрава РФ заявил об увеличении поставок вакцины от коронавируса в регионы
Михаил Мурашко. Фото: сайт Минздрава РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в гражданский оборот в России уже выпущено более 1,6 миллиона доз вакцины от коронавируса.

По его словам, в ближайшее время выпуск и объемы поставок вакцины в регионы вырастет. Глава Минздрава отметил, что наращивание производства вакцины позволяет увеличивать ее выпуск в гражданский оборот.

«На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено более 1,6 миллионов доз вакцины, в ближайшее время выпуск и объемы поставок в субъекты значительно вырастут», - сказал Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами, посвященного подготовке к началу массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в России число выявленных случаев коронавируса приближается к 3,5 миллионам.

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