Глава Минздрава РФ заявил об увеличении поставок вакцины от коронавируса в регионы
14 января 2021, 13:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в гражданский оборот в России уже выпущено более 1,6 миллиона доз вакцины от коронавируса.
По его словам, в ближайшее время выпуск и объемы поставок вакцины в регионы вырастет. Глава Минздрава отметил, что наращивание производства вакцины позволяет увеличивать ее выпуск в гражданский оборот.
«На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено более 1,6 миллионов доз вакцины, в ближайшее время выпуск и объемы поставок в субъекты значительно вырастут», - сказал Мурашко в ходе селекторного совещания с регионами, посвященного подготовке к началу массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что в России число выявленных случаев коронавируса приближается к 3,5 миллионам.
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